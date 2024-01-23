Европейские индексы - 22-01-24

МОСКВА, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.77% и составил 16683.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 7413.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7487.71 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1130.05 пункта.