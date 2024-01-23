Время в Ереване: 11:07,   23 Январь 2024

Европейские индексы - 22-01-24

Европейские индексы - 22-01-24

МОСКВА, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.77% и составил 16683.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 7413.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7487.71 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1130.05 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]