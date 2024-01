Глава миссии ЕС и посол Австрии ознакомились с ситуацией на армяно- азербайджанской границе

Глава миссии ЕС в Армении Маркус Риттер во время патрулирования на армяно-азербайджанской границе принял посла Австрии в Армении Томаса Мюльмана.

Как сообщает Арменпресс, об этом миссия ЕС в Армении написала в соцсети X.

“Несмотря на погодные условия, миссия продолжает патрулировать местность”, - говорится в сообщении.

#EUMA Head of Mission Markus Ritter hosted Ambassador of Austria to Armenia, Thomas Mühlmann on patrol. Regardless of the weather conditions, the Mission continues its patrolling activities on the ground.@AustriaInGe @BMI_OE @EU_Armenia pic.twitter.com/paz08QpgeX