На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, Ларс открыт для грузовиков

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы спасения МВД, до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции “Амберд” к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты.

Повороты Степанавана, Спитака, Дилижана, дорога Ванадзор-Дилижан, участок 24-33 км трассы Ереван-Севан закрыты для грузовых автомобилей с прицепом.

Дорога Гюмри-Бавра закрыта для грузовых автомобилей с прицепом, труднопроходима для других видов транспортных средств.

Автодороги Ашоцкого района затруднены для проезда всех видов транспорта.

Дороги Сюникской области, автомагистраль Ванадзор-Дилижан, перевал Варденяц (при использовании цепей противоскольжения) труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом.

В областях Лори, Ширак, Котайк, на перевале Варденьяц, в местности под названием “Мегру Сар”, в местности под названием Сараван-”Зангер”, на поворотах Дилижана, в городах Горис, Сисиан, Каджаран, Джермук, Берд, Дилижан, Чамбарак, Мартуни, Гавар, Горайк, Арагаци идет снег.

На перевале Варденяц, в Ашоцком и Амасийском районах метель.

На участке дороги, ведущей от трассы М-2 к городу Джермук, на 26-35 км трассы Ереван-Севан, наблюдается туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузоых транспортных средств.