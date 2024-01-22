В 2024 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличить расходы оборонного сектора на 81%: министерство финансов
21:08, 22 Январь 2024
Правительство Армении планирует в 2024 году выделить на оборонный сектор около 557 млрд драмов, что на 6% больше показателя, предусмотренного пересмотренной программой правительства на 2023 год. Как сообщает Арменпресс, данные на странице в Facebook представило министерство финансов Армении.
Ожидается, что в 2024 году расходы на оборону вырастут на 81% по сравнению с 2020 годом.
Отмечается, что в 2024 году более 17% расходов госбюджета будет направлено на оборонный сектор.
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