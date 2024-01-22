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Китай призывал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине

Китай призывал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине

Китай призывает как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию в Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

"Переговоры необходимо возобновить как можно скорее, - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений на Украину. - Мир не может быть достигнут за счет постоянной отправки вооружений на поле боя".

Чжан Цзюнь также отметил, что "международное сообщество и ООН должны создать соответствующие условия" для возобновления мирного диалога. "Нельзя отказываться от дипломатических усилий ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул он.


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