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Борец Арсен Джулфалакян будет выступать под флагом Аргентины

Борец Арсен Джулфалакян будет выступать под флагом Аргентины

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян сменил спортивное гражданство.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал генеральный секретарь Федерации борьбы Армении Араик Багдадян.

“Арсен Джулфалакян уже 4 года не выступает под флагом Армении. Он принял решение сменить спортивное гражданство и выступает под флагом Аргентины”, - сказал он.

Арсен Джулфалакян под флагом Аргентины принял участие в состоявшемся несколько дней назад во Франции Гран-при и стал серебряным призёром.

Арсен Джулфалакян в составе сборной Армении участвовал в трех Олимпийских играх: Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016.


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