В ПАСЕ призвали лишить полномочий делегацию Азербайджана

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы немцкий депутат Франк Швабе призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, Швабе в качестве обоснования для прекрщения полномочий делегации Азербайджана привел проблемы политзаключенных в стране; насильственное переселение людей из Нагорного Карабаха; тот факт, что докладчики Ассамблеи не смогли посетить Азербайджан как минимум три раза в течение 2023 года; а также отсутствие приглашения ПАСЕ для наблюдения за президентскими выборами в стране, которые состоятся 7 февраля.

Немецкого парламентария поддержали не менее тридцати членов Ассамблеи, входящих как минимум в пять национальных делегаций, как того требует Регламент.

Призыв был немедленно передан в Комитет по мониторингу для отчета и в Комитет по регламенту для заключения и будет обсуждаться Ассамблеей вечером в среду, 24 января.

Согласно Регламенту, Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия делегации, не ратифицировать их или ратифицировать их с лишением или приостановкой осуществления некоторых прав участия или представительства членов делегации.

Члены делегации Азербайджана могут временно заседать с теми же правами, что и другие члены Ассамблеи, до тех пор, пока Ассамблея не примет решение, но не имеют права голосовать в каких-либо процедурах, связанных с проверкой их полномочий.