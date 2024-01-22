Новым председателем ПАСЕ стал экс-госминистр Греции Тедорос Русопулос

Бывший греческий госминистр Тедорос Русопулос избран новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Греция желает ему продуктивной работы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

По его словам, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое недавно прошло в Страсбурге, Русопулос был единогласно избран новым председателем ПАСЕ.

"Русопулоса поддержали все пять основных партий Парламентской ассамблеи, и другой кандидатуры не было, - сказал Маринакис. - Принятие на себя этих важных обязанностей греческим политиком, причем фактически впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом и свидетельствует о доверии наших европейских партнеров к политике нашей страны, признании ее авторитета, важных реформ, которые реализуются, и инициатив, которые предпринимаются в сфере правового государства и прав человека".