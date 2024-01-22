Замглавы МИД РФ и посол Турции обменялись мнениями по ситуации в Закавказье, Центральной Азии и Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Турции в РФ Т.Бильгича.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и Украине. Отмечается, что подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего, на Южном Кавказе. Стороны констатировали эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике.

В тот же день замглавы МИД РФ А.Ю.Руденко принял турецкого посла.

Отмечается, что состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире.