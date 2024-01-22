Число задержанных палестинцев на Западном берегу Иордана с 7 октября превысило 6 тыс

Число задержанных израильскими силовиками палестинцев на Западном берегу реки Иордан с 7 октября 2023 года возросло до 6 195. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, за минувшую ночь задержаны "по меньшей мере 25 граждан на Западном берегу". Операции по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в причастности к террористической деятельности были сосредоточены в провинциях Хеврон и Дженин, единичные кампании прошли в других районах, в частности в Наблусе, Рамалле и Иерусалиме. Таким образом, "общее число задержаний после 7 октября возросло до 6 195", подчеркивается в заявлении, опубликованном на официальной странице комиссии в Facebook.

Палестинская комиссия по делам заключенных утверждает, что "кампании оккупационных сил сопровождаются массовыми рейдами, жестокими избиениями и угрозами в адрес задержанных и их семей".