Обсужден отчет о деятельности Статистического комитета Армении за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Статистический комитет для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Статистического комитета Степан Мнацаканян и его заместители доложили об осуществленных за отчетный период мероприятиях.

Было отмечено, что программа прошлого года выполнена в полном объеме, запланированные 473 мероприятия реализованы. Распространено 20 статистических сборников, 67 информационных бюллетеней, 24 информативных ежемесячных отчета.

По результатам 3-й за историю Республики Армения переписи населения, которая была проведена 13-22 октября 2022 года и впервые комбинированным методом, численность постоянного населения Республики Армения по состоянию на 13 октября 2022 года составляет 2 932 731 человек. Было также отмечено, что 11-31 октября 2023 года была проведена пилотная сельскохозяйственная перепись, а основная широкомасштабная перепись состоится в октябре 2024 года.

Премьер-министр Пашинян поинтересовался статистическим процессом в сфере сельского хозяйства и работами, проводимыми в направлении развития потенциала, и отметил: “Почему мы должны звонить в общину и говорить: сколько у вас виноградников? С помощью искусственного интеллекта и ортофотоизображений данные должны быть сгенерированы и отображены в нашей статистике, чтобы мы знали, каково потенциальное количество заготовок винограда в этом году, поскольку мы знаем, что с этими цифрами происходят десятки манипуляций с разными целями: сейчас технологии настолько развиты. То же самое касается возделываемых и невозделываемых, орошаемых и неорошаемых земель. Думаю, нам следует идти в этом направлении, потому что данные можно корректировать вплоть до учета уровня влажности почвы и так далее.

Затем, например, та же проблема у нас есть с нормативными и сверхнормативными почвами. Почему это важно? Для того, чтобы мы могли усовершенствовать наше планирование и стратегии. Например, если мы уверены в данных о сверхнормативных почвах, то в почвах, где влаги больше, можно поставить другой механизм капельного орошения, субсидирования и так далее. Если мы будем делать это вручную, всегда будет место для злоупотреблений. При этом, эти технологии существуют. И я думаю, что нам нужно решить эту проблему в срочном порядке. Не будем звонить и спрашивать, сколько винограда вы собрали или сколько у вас виноградников. Все это должно генерироваться искусственным интеллектом, конечно же, путем анализа. Собранная через звонки статистика - неправильный путь”.

Было отмечено, что Статистический комитет тесно сотрудничает с Комитетом кадастра в направлении наращивания потенциала и получения ортофотопланов.

Были инициированы реформы с целью укрепления статистического потенциала. В частности, Армстат совместно с Центральным банком и министерством финансов, являясь членом Международного валютного фонда (МВФ) и Специального стандарта распространения данных (SDDS), инициировал 3-й уровень Инициативы по стандартам данных МВФ с очень строгими и обязательными на данный момент требования “SDDS Plus”, в рамках которых указаны данные, метаданные и необходимые шаги членства.

В целях улучшения статистики МСП в 2023 году рассчитаны налоги, подлежащие уплате в государственный бюджет Республики Армения хозяйствующими субъектами (очень малыми, малыми, средними, крупными), осуществлявшими экономическую деятельность в Республике Армения в 2022 отчетном году, в том числе налог на прибыль, добавленную стоимость, налог с оборота, акцизный налог и сводные таблицы по налогам на прибыль по разделам классификатора видов экономической деятельности и размеров предпринимателей, согласно соответствующим номинальным данным, полученным от Комитета государственных доходов.

В 2023 году Армстат в сотрудничестве со Всемирным банком и экологической, социально-экономической неправительственной организацией “Экосерунд” при финансировании ЕС провел исследование “Об использовании информационно-коммуникационных технологий субъектами хозяйствования и электронной коммерции”, полные результаты которого опубликованы на официальном сайте Армстата.

Внедрена собирательная классификационная группировка наукоемких видов экономической деятельности и высокотехнологичного уровня. Эти показатели планируется опубликовать 5 февраля.

В 2023 году были проведены доработки и пилотно-испытательные работы “Веб-платформы сбора, хранения и обработки электронной отчетности” по двум направлениям: на административном портале с участием подразделений Армстата и на публичном портале с участием респондентов. В результате с 1 февраля 2024 года будет запущена “Онлайн-система подачи официальной статистической отчетности” Армстата. При поддержке КГД информирование проводится также на платформе КГД.

На главной странице официального сайта Армстата создан новый раздел “Инфографика”, в котором постоянно обновляется состав и содержание инфографики представленных показателей.

Обновлены 140 деклараций о качестве статистической продукции, основанные на принципах Европейского кодекса статистической практики, нормативных рамках обеспечения качества в Европейской статистической системе и Общей модели статистических бизнес-процессов (GSBPM, версия 5.0), а также сопоставлены функции Армстата (статистические и нестатистические) с Общей моделью деятельности статистических организаций (GAMSO).

В 2023 году был внедрен инструментарий для передачи данных о населении, естественном движении и миграции в формате международного стандарта SDMX для набора данных POPSTAT, представленного в Евростат и Статистический департамент ООН (UNSD) за отчетный 2022 год, через определенную систему отчетности EDAMIS.

Руководствуясь требованиями 10-х основополагающих принципов официальной статистики ООН, “Принципа международного сотрудничества”, было обеспечено постоянное сотрудничество с международными статистическими организациями, направленное на сопоставимость с международными критериями/стандартами в статистической практике и на постоянное развитие официальной статистики.

Помимо текущих исследований и наблюдений, финансируемых за счет государственного бюджета Армении, в 2023 году при методологической и финансовой поддержке структуры “ООН-женщины” начато “Одноразовое обследование использования времени”.