Клан Алиевых грабит Карабах и кладет в семейный карман: Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” 

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” выступил с заявлением, в котором коснулся компонента экономических монополий азербайджанской оккупации Нагорного Карабаха.

Арменпресс приводит заявление полностью:

“Политическое лицемерие правящих узких диктаторских кругов Азербайджана постоянно проявляется не только в поиске оправданий преступлениям, совершаемым в области внешней политики, но и во внутренней политике, между пропагандируемой собственному обществу риторикой и украденной реальностью.

Совсем недавно в интервью президент Азербайджана рассказал о том, что в последние десятилетия их национальной идеологией было «освобождение территорий», и они достигли этой цели. Однако Ильхам Алиев, задумывающийся о формировании новой национальной идеологии, лицемерно не сообщает рядовым членам общества, сплотившимся вокруг его заветной победы, достигнутой военными преступлениями, что, например, компании, осуществляющие сельскохозяйственные работы в Нагорном Карабах принадлежит компании «Pasha Holding», акционерами которой являются дочери Ильхама Алиева и Ариф Пашаев, отца первой леди Мехрибан Алиевой.

Не из-за этого и других секретных реалий въезд рядового азербайджанца в Нагорный Карабах строго ограничен?

У проблемы есть еще одна составляющая. После 44-дневной войны 2020 года армяне, проживающие на территориях, фактически перешедших под контроль Азербайджана, были перемещены и не вернулись в свои первоначальные места проживания, как это установлено пунктом 7 Трехстороннего заявления от 9 ноября и многими другими соглашениями, подписанными Азербайджан. 19-20 сентября 2023 года в результате войны против Нагорного Карабаха все армянское население Нагорного Карабаха подверглось этнической чистке и насильственному переселению, однако эти люди имеют неотъемлемое право на собственность, в том числе на землю, на своем первоначальном месте жительства в Нагорном Карабахе. Получается, что, насильственно выселяя коренное этническое армянское население Нагорного Карабаха и не предоставляя необходимых гарантий для их безопасного и достойного возвращения, Азербайджан не только косвенно отрицает необходимость реализации права на возвращение более 100 тысяч армян и вынужденных переселенцев 2020 года, но и фактически отбирает у них имущество, передавая его азербайджанским организациям, уже монополизировавшим экономическую сферу Азербайджана.

Государство, уже присвоившее имущество более полумиллиона армян, депортированных в 1988-1992 годах, теперь открыто присваивает весь Нагорный Карабах, превращая его из «вернувшейся утраченной родины» в де-факто награбленное имещество в алиевско-пашаевском семейном кармане”.