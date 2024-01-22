Азиатские индексы - 22-01-24
ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.62% и составил 36546.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.39% и составил 2544.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.68% и составил 2756.34 пункта, а HANG SENG снизился на 2.27% и составил 14961.18 пункта.
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