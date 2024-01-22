Время в Ереване: 11:07,   22 Январь 2024

Азиатские индексы - 22-01-24

Азиатские индексы - 22-01-24

ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.62% и составил 36546.95 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.39% и составил 2544.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.68% и составил 2756.34 пункта, а HANG SENG снизился на 2.27% и составил 14961.18 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]