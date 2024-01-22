Министр труда и социальных вопросов РА и посол Венгрии обсудили вопросы организации отдыха детей из Нагорного Карабаха

22 января министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян принял чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в Армении Анну Марию Шико.

Как передает «Арменпресс», в министерстве сообщили, что были обсуждены направления сотрудничества в сфере труда и социальной защиты, в частности, ряд вопросов, связанных с реализацией совместных программ в процессе оказания помощи людям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха. Также были обсуждены возможность совместной работы в сферах защиты прав детей, занятости и социального жилищного строительства.

Представляя программы государственной поддержки вынужденных переселенцев, министр Мкртчян подчеркнул важность улучшения условий их жизни и обеспечения занятости. В этом контексте был рассмотрен вопрос вовлечения венгерской стороны в ряд реализуемых программ.

Анна Мария Шико также подчеркнула важность сотрудничества с министерством и отметила, что они готовы вложить необходимые усилия в процесс поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. По предложению посла обсуждалась возможность организации отдыха детей-переселенцев в Венгрии во время летних каникул. Министр Мкртчян приветствовал предложение посла и отметил, что подобная программа уже была реализована со Словенией и Кипром, в рамках которой дети Нагорного Карабаха, а также приграничных общин Армении получили возможность посетить эти страны и участвовать в различных образовательных и обучающих мероприятиях.

По итогам встречи стороны достигли договоренности перевести обсужденные вопросы в практическую плоскость.