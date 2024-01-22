В результате оползня в Китае погибли 8 человек, десятки пропали без вести
16:08, 22 Январь 2024
В результате оползня в провинции Юньнань в Китае погибли по меньшей мере 8 человек и десятки человек пропали без вести.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на BBC, инцидент произошел в городе Чжаотунь в 05:51 по местному времени, когда многие люди спали. Под оползнем остались 47 человек. Эвакуировано более 500 человек. На место происшествия отправлены почти 1000 спасателей.
Причина оползня пока не известна.
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