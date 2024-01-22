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Польша добилась от ЕС уступок по ограничению импорта сельхозпродукции из Украины

Польша добилась от ЕС уступок по ограничению импорта сельхозпродукции из Украины

Европейская комиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят странам, граничащим с Украиной, вводить ограничения на импорт сельхозпродукции оттуда, если они грозят снижением цен в Польше и в других соседних странах.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

«Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам - членам ЕС, и один из способов сделать это - ввести гарантии для конкретных стран», - сказал он. Еврочиновник добавил, что предложения ЕК будут опубликованы «на этой неделе» и скорее всего «будут включать меры по защите отдельных стран» от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине возможность беспошлинного экспорта товаров. В результате военных действий России возможности Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции через Черное море были ограничены. Это вызвало большое недовольство в Польше и других соседних странах Украины, которые заявили, что от этих мер страдают местные фермеры.


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