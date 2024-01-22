Родственники заложников ХАМАС установили палатки возле дома Нетаньяху

Родственники заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября, установили палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после акции протеста, в ходе которой они потребовали заключить сделку об освобождении заложников.

Как передает «Арменпресс», газета Times of Israel сообщила, что рядом с палатками висят плакаты с призывами освободить заложников.

Акция протеста произошла после того, как появились сообщения о том, что Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС для возвращения израильских пленных. Ранее «Арменпресс» сообщал, что, согласно публикации Reuters, ХАМАС потребовал, чтобы в обмен на освобождение заложников Израиль полностью покинул сектор Газа и передал ХАМАС контроль над анклавом.

Газета Times of Israel со ссылкой на представителя группы «Форум заложников и семей пропавших» сообщила, что протестующие останутся в своих палатках до тех пор, пока премьер-министр не согласится на сделку по возвращению заложников.

По данным израильской стороны, у ХАМАС в Газе все еще остаются 132 заложника: 28 из них погибли в ходе боевых действий. 105 заложников были возвращены в рамках гуманитарного перемирия, достигнутого сторонами в конце ноября.