Россия расследует крушение самолета Falcon-10 в Афганистане

Следственный комитет России расследует крушение самолета, следовавшего из Таиланда в Россию и разбившегося над Афганистаном. В результате крушения 2 человека пропали без вести, четырем удалось спастись. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на 1tv.ru и ТАСС.

Это был санитарный самолет, в котором находились 6 человек. Самолет доставлял в Москву жительницу Волгодонска, состояние здоровья которой ухудшилось во время отдыха с мужем и сыном в Таиланде. Женщина была госпитализирована, но было принято решение вернуть ее на родину.

Falcon-10 приземлился в Индии для дозаправки, но был потерян с радаров в небе над Афганистаном.

ТАСС же сообщает, что местная наземная поисково-спасательная служба завершила поисково-спасательные работы на месте крушения самолета Falcon 10 на севере провинции Бадахшан. Авария произошла в труднодоступной горной местности, поисково-спасательные работы были осложнены снегом и минусовой температурой.

По словам представителя Министерства транспорта и авиации правительства движения «Талибан», о маршруте самолета в воздушном пространстве Афганистана не было извещено заранее, отклонение от курса произошло из-за технических проблем во время полета.