Премьер Польши отправился на Украину

Польский премьер-министр Дональд Туск отправился с визитом в Киев, где проведет переговоры с украинским руководством. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев, где встретится с президентом [Украины] Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем". Как передает «Арменпресс», ссылаясь на ТАСС, об этом говорится в тексте, размещенном на странице ведомства в X.

Накануне Туск заявил в интервью журналистам крупнейших польских телеканалов TVN, TVP и Polsat News о намерении в ближайшие дни посетить Украину. Основной темой переговоров, по его словам, будет обстановка в стране, а также вопросы двустороннего экономического взаимодействия, в том числе конфликт между польскими и украинскими перевозчиками.