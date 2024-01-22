Авинян рассказал о необходимости ужесточить требования в сфере закупок

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполнение бюджета Еревана в 2023 году было около 90%. В ходе очередного рабочего совещания, коснувшись зафиксированных показателей и подчеркнув заметный рост реализуемых проектов, мэр Еревана Тигран Авинян подчеркнул, что параллельно следует ужесточать требования к качеству работ.



«Наша цель, наряду с обеспечением эффективности программы, — качественная работа. Работать должны люди, знакомые с культурой города и дизайнеры. При закупках нам необходимо ужесточить требования к качеству работ, услуг и продукции. Низкая цена не означает некачественную работу. Есть направления, в том числе обеспечение детским питанием в детских садах, где наши требования необходимо ужесточить. Есть также области, где нам нужно сделать сферу конкурентоспособной, делая упор на качество и не ограничивая слишком сильно", - подчеркнул мэр.