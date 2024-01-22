Немецкие машинисты готовят новую забастовку
13:10, 22 Январь 2024
Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) в понедельник, 22 января, объявил о новой, шестидневной забастовке.
"Третьим и якобы улучшенным предложением концерн Deutsche Bahn AG еще раз продемонстрировал, что он продолжает придерживаться своего прежнего курса на отказ (от удовлетворения требований профсоюза. - Ред.) и конфронтацию - от желания к достижению соглашения не осталось и следа", - заявили в GDL, обосновывая необходимость новой забастовки.
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