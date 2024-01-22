Немецкие машинисты готовят новую забастовку

Немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) в понедельник, 22 января, объявил о новой, шестидневной забастовке.

Уже вторая забастовка машинистов в этом году начнется в ночь на 24 января и продлится шесть дней. Главное требование железнодорожников - сокращение рабочей недели. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт https://www.dw.com/ru, она начнется в ночь на среду, 24 января и продлится до вечера понедельника, 29 января. Машинисты грузовых поездов начнут забастовку раньше - с 18 часов 23 января.

"Третьим и якобы улучшенным предложением концерн Deutsche Bahn AG еще раз продемонстрировал, что он продолжает придерживаться своего прежнего курса на отказ (от удовлетворения требований профсоюза. - Ред.) и конфронтацию - от желания к достижению соглашения не осталось и следа", - заявили в GDL, обосновывая необходимость новой забастовки.