В 2024 году в Ереване будет организован ряд спортивных мероприятий: впервые пройдет турнир «Кубок мэра Еревана»

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2024 году в Ереване будет организован ряд спортивных мероприятий. 5 из запланированных 15 международных турниров пройдут впервые под названием «Кубок мэра Еревана» по волейболу, настольному теннису, бадминтону и гандболу. Также проводятся турниры по боксу, греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, гимнастике, шахматам и марафонскому бегу.



Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе административного заседания мэрии Еревана сказал начальник управления спорта и по делам молодежи мэрии Арсен Маквецян.



Он подчеркнул, что в 2024 году, в рамках мероприятия по инициативе мэрии Еревана, пройдут масштабные международные городские и молодежные мероприятия.



"Планируется проведение чемпионата Еревана по 13 видам спорта. В этом году впервые пройдет шахматный турнир, посвященный Рафаэлу Ваганяну, марафон-турнир «Ереван», в котором ожидается участие 1000 и более бегунов. В июне в Ереване пройдут турниры по боксу и борьбе, которые станут последним испытанием для наших сборных перед участием в 33-х летних Олимпийских играх в Париже. В этих Олимпийских играх также примут участие спортсмены из Еревана, выигравшие путевку на Олимпийские игры", - сказал глава ведомства.



Он отметил, что в муниципалитете также акцентируют внимание на вовлечении людей с ограниченными возможностями в спортивную жизнь общества, на основе чего планируется организовать и провести спартакиаду по шести видам спорта для людей с ограниченными возможностями. По его словам, в центре внимания также пожилые люди, для которых в этом году по случаю Международного дня пожилых людей пройдут соревнования по пяти видам спорта. В преддверии Международного дня защиты детей пройдут крупные спортивные и культурные мероприятия.