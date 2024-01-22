Совет министров иностранных дел ЕС обсудит вопрос Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет министров иностранных дел Евросоюза в ходе заседания, ожидаемого 22 января, обсудит также вопрос Армении и Азербайджана.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил Европейский совет.



В сообщении отмечается, что среди других вопросов будет обсуждаться вопрос Армении и Азербайджана.



Заседание Совета министров иностранных дел ЕС пройдет в Брюсселе. Заседание пройдёт под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля.



Отмечается, что представитель ЕС Жозеп Борель рассмотрит вопрос Армении и Азербайджана в свете последних событий."Он обратится к необходимости активизировать усилия в процессе нормализации отношений и в продолжающейся работе по укреплению отношений ЕС-Армения", - говорится в сообщении.