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Совет министров иностранных дел ЕС обсудит вопрос Армении и Азербайджана

Совет министров иностранных дел ЕС обсудит вопрос Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет министров иностранных дел Евросоюза в ходе заседания, ожидаемого 22 января, обсудит также вопрос Армении и Азербайджана.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил Европейский совет.

В сообщении отмечается, что среди других вопросов будет обсуждаться вопрос Армении и Азербайджана.

Заседание Совета министров иностранных дел ЕС пройдет в Брюсселе. Заседание пройдёт под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что представитель ЕС Жозеп Борель рассмотрит вопрос Армении и Азербайджана в свете последних событий."Он обратится к необходимости активизировать усилия в процессе нормализации отношений и в продолжающейся работе по укреплению отношений ЕС-Армения", - говорится в сообщении.


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