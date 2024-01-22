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Астрономы предсказали 23 января магнитную бурю

Астрономы предсказали 23 января магнитную бурю

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Астрономы прогнозируют 23 января магнитную бурю. Об этом «Арменпресс» сообщило агентство ТАСС.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, своего пика магнитная буря достигнет 23 января в 06:00: 00 (07:00 по ереванскому времени) и 12:00 (в 13:00 по ереванскому времени). Уровень события оценивается как G1, слабый ураган.

В ближайшие 27 дней магнитных бурь не прогнозируется.

По данным гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, 1 января произошла вспышка высочайшего класса на Солнце. Ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B, продолжавшуюся 32 минуты.


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