Две военные базы США в Сирии подверглись нападению: Al Mayadeen

Военные базы США, расположенные вблизи нефтяных месторождений Эль-Омар и Аль-Шадад в Сирии подверглись атаке БПЛА. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает корреспондент сирийского телеканала Al Mayadeen.

По его информации, в районе Аль-Шадад прогремело несколько взрывов, которые были слышны в окрестностях базы.

Объектом нападения стало и расположение американских войск вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар.

Ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, движение заявило, что они совершили нападение «в ответ на массовые убийства палестинцев в секторе Газа». Также было сказано, что «движение продолжит борьбу против американских оккупационных сил как в Ираке, так и в соседних странах».

В Ираке 20 января была атакована военная база США Айн аль-Асад. По данным источников Al Mayadeen, в направлении этого военного объекта было выпущено не менее 10 ракет. Представитель командования США в Ираке сообщил о двух раненых солдатах.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США «чрезвычайно серьезно» относятся к нападениям на американские войска.