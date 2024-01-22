Время в Ереване: 11:07,   22 Январь 2024

Температура воздуха в Армении понизится на 7-9 градусов

Температура воздуха в Армении понизится на 7-9 градусов

В связи с проникновением циклона с юго-запада, а также последующим вторжением холодных арктических воздушных потоков с северо-запада, днем ​​22 и 23 января температура воздуха постепенно снизится на 7-9 градусов.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Центра гидрометеорологии и мониторинга, дождь, ожидаемый Ереване днем ​​22 января, к вечеру перейдет в снег. 23 января в возвышенных районах столицы сформируется снежный покров высотой в 10-15 см, на дорогах возможна гололедица.


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