Арарат Мирзоян и аккредитованные в разных странах послы Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20-21 января в Вене провел встречи с послами Армении, аккредитованными в европейских странах, США и Канаде и с представителями международных организаций.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в микроблоге МИД Армении в X.

On January 20-21 in Vienna with participation of FM @AraratMirzoyan meeting of #Armenia’s Ambassadors accredited in European countries, USA & Canada as well as representatives in int’l organizations took place.



FM’s remarks were followed by discussion on current situation in… pic.twitter.com/iOIqgPIsyZ