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В некоторых районах Армении идет снег, на автодорогах Ашоцка – метель

В некоторых районах Армении идет снег, на автодорогах Ашоцка – метель

В Артике, Ашоцке, Аштараке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Ванадзоре, Степанаване, Ташире, Абовяне, Раздане, Севане, Дилижане, Чамбараке, Тавуше, Гаваер, Мартуни, Вайке и Сисиане идет снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

На дорогах Ашоцка - метель.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.


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