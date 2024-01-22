В некоторых районах Армении идет снег, на автодорогах Ашоцка – метель

В Артике, Ашоцке, Аштараке, Апаране, Арагаце, Спитаке, Ванадзоре, Степанаване, Ташире, Абовяне, Раздане, Севане, Дилижане, Чамбараке, Тавуше, Гаваер, Мартуни, Вайке и Сисиане идет снег. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

На дорогах Ашоцка - метель.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.