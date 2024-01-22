В результате обстрела рынка в Донецке погибли, по меньшей мере, 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли и 25 получили ранения в результате обстрела рынка на западе Донецка. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение ТАСС.

Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар артиллерийскими 152 и 155-калибровыми снарядами.

Министерство здравоохранения России сообщило, что много раненых находится в тяжелом состоянии. Также повреждены 8 зданий, в том числе торговый центр и 2 многоквартирных дома.

22 января в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который будет присутствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, намерен вынести на обсуждение тему обстрела рынка в Донецке. Удар осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.