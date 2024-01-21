Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума

Около 150 картин из четырёх тысяч удалось спасти после пожара в Государственной картинной галерее Абхазии, как передает Арменпресс, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

Пожар, произошедший в ночь на 21 января, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в её здании хранилось более 4000 картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации".

В настоящий момент расследованием причин происшествия занимается МВД Абхазии.

Как добавила Динара Смыр, было известно, в каком техническом состоянии находится картинная галерея, но денег на ее ремонт не было. "Мы все знаем, что картинная галерея должна была быть оснащена по-другому, но пока средств на ремонт, к сожалению не было. Но с жалобами о том, что в картинной галерее нет пожарной сигнализации, к нам никто не обращался",- сообщила агентству Смыр.