В Гюмри официально открылся «Армяно-французский центр психологической и социальной поддержки» 

21 января в Гюмри официально открыл свои двери «Армяно-французский центр психологической и социальной поддержки» — под эгидой ассоциации «Французский Луйс».

Как передает Арменпресс, ассоциация, созданная после 44-дневной войны, предоставляет различные услуги вынужденным переселенцам из Арцаха – от медицинских и психологических до бесплатной столовой.

"Нашим первым шагом была отправка медицинского оборудования и медикаментов из Франции, следующим — отправка медицинской группы в Степанакерт, а после этого мы почти каждый месяц посещали Армению. Нашей главной целью был Арцах. Сначала у нас не было намерения создать ассоциацию, но потом мы поняли, что это нужно сделать, чтобы выполнить то, что хотели. Официально мы «родились» в феврале 2021 года во Франции, и потом наша деятельность привела нас в Гюмри», - отметил основатель и президент ассоциации д-р Левон Хачатрян.

Благословляя и приветствуя присутствующих, главаАрмянской епархии Франции Его Святейшество архиепископ Григор Хачатрян выразил надежду, что центр и впредь будет оказывать поддержку всем, кто в этом действительно нуждается.

«В дни войны 2020 года каждый армянин, в том числе Левон Хачатрян, старался сделать возможное и невозможное, что принесло свои плоды, и одним из этих плодов является эта организация. И если цель хорошая, то эта организация пойдет далеко вперед. У меня просьба только к тем психологам, которые будут здесь работать: «Привлеките перст Божий к своей работе, и вы увидите, что добьетесь большего успеха», - сказал святой отец.

В ближайшем будущем центр планирует внедрить и VR-терапию (VR - виртуальная реальность), став вторым подобным учреждением в Армении.

Сурен Аренц, основатель центра «Город реабилитации героев», также подтвердил, что «Французский Луйс», возглавляемый президентом ассоциации Левоном Хачатряном, был одной из немногих организаций, приехавших в Армению для реальной работы

«Доктор Хачатрян был также одним из тех людей, которые быстро поняли, что психологические методы лечения необходимы, и мы рады, что оборудование, которое есть в Ереване, окажется и в Гюмри, помогая психологам проводить более современное диагностирование».

Психиатры, психологи, представители органов местного самоуправления также приветствовали деятельность вновь открывшегося центра и пожелали им удачи.

Арменуи Мхоян