В Армении похолодает на 7-16 градусов, ожидаются осадки, метель и гололед

На территории Армении днем ​​21 и 24 января в некоторых регионах, с 22-23, в ночь на 24-е в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег и туман. Днем 22, 23 января ожидается снегопад, в некоторых районах — интенсивный, на дорогах гололед. 25-26 января ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

"Ветер: северо-восточный, 3-6 м/с, 21-23 января местами ожидается усиление ветра со скоростью 14-18 м/с. Днем 22 и 23 января температура воздуха постепенно снизится на 7-9 градусов, а в Лори, Тавуше и Сюнике - на 14-16 градусов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване ожидаются осадки и туман — поздним вечером 21, 22-23 января и в ночь с 24-го, а в ночь с 23-го на 24-е — снег. Днем 24, 25-26 января ожидается погода без осадков.