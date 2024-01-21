ВС «Гардман-Ширван-Нахиджеван» приветствует резолюцию Сената Франции о введении санкций против Азербайджана

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» приветствовал принятие Сенатом Франции резолюции о введении санкций против Азербайджана.

Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Как стало известно, Сенат Франции 336 голосами "за" и одним "против" принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана. В частности, речь идет об осуждении военной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращении дальнейших попыток агрессии против Республики Армения и нарушения территориальной целостности.

Однако резолюция гораздо более обширна по своему содержанию и затрагивает такие ключевые вопросы, как требование обеспечить возвращение армян Нагорного Карабаха с гарантированной безопасностью и благополучием, скорейший вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении, произвольные аресты лидеров Нагорного Карабаха, необходимость вывода Азербайджана из Межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, отправки международной группы экспертов в Нагорный Карабах для подготовки информативного доклада о состоянии культурного и религиозного наследия на ЮНЕСКО и, что более субстантивно, резолюция призывает к самым строгим мерам, включая конфискацию активов азербайджанских лидеров и введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, чтобы ввести санкции против военной агрессии со стороны Азербайджана.

Эта резолюция своим общим содержанием практически полностью отражает все то, о чем предупреждал Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» со дня своего создания. Поэтому мы приветствуем шаг Сената Франции.

Однако необходимо также отметить, что в резолюции не упоминается историческая преемственность преступлений, совершенных Азербайджаном, в частности, необходимо подчеркнуть, что этнической чистке, проведенной в Нагорном Карабахе, предшествовало насильственное переселение более полумиллиона гардманских, ширванских и нахиджеванских армян, сопровождавшееся массовыми убийствами, грабежами и насилием в Сумгаите, Баку, Гандзаке, Ханларе, Мингечауре и других оккупированных населенных пунктов с преобладающим армянским населением. Мы полны надежды, что совместными предметными усилиями международного сообщества удастся добиться восстановления естественных и неотъемлемых прав всех наших соотечественников, пострадавших от преступного режима Азербайджана».