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В поселке Саригюх общины Иджеван заработает электрическая сирена

В поселке Саригюх общины Иджеван заработает электрическая сирена

22 января с 10:00 до 15:00 часов в поселке Саригюх общины Иджеван Тавушской области пройдут учения на тему «Укрытие населения в случае сигнала ''Воздушная тревога''», в ходе которого будет активирована электрическая сирена.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, попросив жителей не волноваться.


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