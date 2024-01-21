В поселке Саригюх общины Иджеван заработает электрическая сирена

22 января с 10:00 до 15:00 часов в поселке Саригюх общины Иджеван Тавушской области пройдут учения на тему «Укрытие населения в случае сигнала ''Воздушная тревога''», в ходе которого будет активирована электрическая сирена.

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, попросив жителей не волноваться.