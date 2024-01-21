В селе Мармашен Ширакской области сгорел нежилой вагон-времянка

21 января в 05:27 часов в центр кризисного управления Ширакского областного спасательного управления поступил сигнал о том, что на 33-й улице села Мармашен горит вагон-времянка.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что пожар возник в нежилом вагоне-времянке (около 21 кв. метра)

Отмечается, что пожар был локализован в 06:03 часов и потушен в 06:36. Вгон-времянка сгорел.