Время в Ереване: 11:07,   21 Январь 2024

В селе Мармашен Ширакской области сгорел нежилой вагон-времянка

В селе Мармашен Ширакской области сгорел нежилой вагон-времянка

21 января в 05:27 часов в центр кризисного управления Ширакского областного спасательного управления поступил сигнал о том, что на 33-й улице села Мармашен горит вагон-времянка.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда    Спасательной  службы МВД РА.

  Согласно источнику, установлено, что пожар возник в нежилом вагоне-времянке (около 21 кв. метра)

Отмечается, что пожар был локализован в 06:03 часов и потушен в 06:36. Вгон-времянка сгорел.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]