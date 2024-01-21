ВС «Гардман-Ширван-Нахиджеван» — об азербайджанском вандализме на кладбище села Атерк НК

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» выступил с заявлением относительно азербайджанского вандализма на кладбище села Атерк в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

"Из видеоматериала, распространенного азербайджанскими пользователями в социальных сетях, стало ясно, что азербайджанцы вновь прибегли к вандализму против армянских духовных и культурных ценностей и символов независимости. На этот раз мишенью стало деревенское кладбище Атерк. Многие мемориальные камни были опрокинуты азербайджанцами, надгробия использовались как постаменты для рабочих инструментов. Особенно «разгневал» азербайджанцев братский памятник защитникам села во время войны.

Однако, оскверняя мемориал тех, кто отдал свою жизнь за защиту мирного населения села, вспоминают ли азербайджанцы о 19 мирных жителях, которые были зверски убиты в 1992-1993 годах, когда село перешло под контроль Азербайджана? Сегодня защита права на жизнь возмущает азербайджанцев.

Всеармянский союз «Гадрман-Ширван-Нахиджеван» серьезно обеспокоен продолжением азербайджанского вандализма и безнаказанности. Даже недавнее включение в Список наблюдения за свободой вероисповедания не мешает Азербайджану продолжать свою антиармянскую политику расистского этноцида, который осуждается на основании многих международных конвенций и протоколов, в частности — статьи 4 Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта», которая запрещает любые акты вандализма, кражи, грабежа, незаконного присвоения, военных действий и репрессий против культурного наследия. Согласно первому Гаагскому протоколу 1954 года запрещается уничтожать культурные или духовные ценности на оккупированных территориях. Второй Гаагский протокол 1999 года квалифицирует это как международное преступление.

Фактически после этнических чисток и деарменизации в Нагорном Карабахе, Азербайджан беспрепятственно продолжает свою преступную деятельность. Так что же представляет собой история Азербайджана, если не идеальное собрание преступлений против человечности, сопровождающихся насильственным перемещением, беспрецедентной жестокостью и политическим лицемерием?

Всеармянский союз «Гадрман-Ширван-Нахиджеван» вновь призывает международные арбитражные и ответственные организации предпринять предметные шаги, направленные на обеспечение безопасности армянского культурного наследия».