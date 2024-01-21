Один из столкнувшихся на проспекте Баграмяна автомобилей перевернулся

21 января в 01:23 часов в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что на проспекте Баграмяна в Ереване произошло ДТП: столкнулись 2 автомобиля, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, установлено, что автомобили марки Nissan (водитель: В.Е.) и Toyota (водитель: А.Д.) столкнулись возле дома №54 на проспекте Баграмяна. Автомобиль Nissan перевернулся, пострадавших нет.

Отмечается,что спасатели выровняли автомобиль Nissan, обесточили машины и закрыли краны газовых баллонов.