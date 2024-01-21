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Один из столкнувшихся на проспекте Баграмяна автомобилей перевернулся

Один из столкнувшихся на проспекте Баграмяна автомобилей перевернулся

21 января в 01:23 часов в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что на проспекте Баграмяна в Ереване произошло ДТП: столкнулись 2 автомобиля, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда  Ереванского управления Спасательной  службы МВД РА.  

Согласно источнику, установлено, что автомобили марки Nissan (водитель: В.Е.) и Toyota (водитель: А.Д.) столкнулись возле дома №54 на проспекте Баграмяна. Автомобиль Nissan перевернулся, пострадавших нет.

 Отмечается,что спасатели выровняли автомобиль Nissan, обесточили машины и закрыли краны газовых баллонов.


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