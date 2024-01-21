В селе Неркин Кармирахпюр предотвращено распространение огня

20 января в 19:24 в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступила информация о том, что в селе Неркин Кармирахпюр горит дом.

Как сообщили Арменпресс Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и 1 водонос областного управления Спасательной службы МВД.

Согласно источнику, установлено, что пожар возник в одном из домов на 9-й улице села (двухэтажный, около 150 квадратных метров). Спасатели вынесли хозяина дома Э.Г. из дома целым и невредимым.

Отмечается, что пожар был локализован в 21:19 и потушен в 23:35. Сгорели второй этаж и крыша дома (около 150 квадратных метров), а также кладовая (около 12 кв. метров) на первом этаже. Предотвращено распространение огня на коровник (около 48 кв. метров) и стог сена (около 3 тонн) рядом с домом.