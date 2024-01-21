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В селе Неркин Кармирахпюр предотвращено распространение огня

В селе Неркин Кармирахпюр предотвращено распространение огня

20 января в 19:24 в центр кризисного управления Тавушского областного спасательного управления поступила информация о том, что в селе Неркин Кармирахпюр горит дом.

Как  сообщили Арменпресс Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и 1 водонос областного управления Спасательной  службы МВД.  

Согласно источнику, установлено, что пожар возник в одном из домов на 9-й улице села (двухэтажный, около 150 квадратных метров). Спасатели вынесли хозяина дома Э.Г. из дома целым и невредимым.  

Отмечается, что пожар был локализован в 21:19 и потушен в 23:35. Сгорели второй этаж и крыша дома (около 150 квадратных метров), а также кладовая (около 12 кв. метров) на первом этаже. Предотвращено распространение огня на коровник (около 48 кв. метров) и стог сена (около 3 тонн) рядом с домом.

 

 


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