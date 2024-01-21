Автомагистрали Сюника труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепами. Ларс открыт

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения,до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами в связи с дорожно-ремонтными работами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.