Новым чемпионом мужского чемпионата по шахматам стал Роберт Ованнисян
19:19, 20 Январь 2024
Роберт Ованнисян — чемпион мужского чемпионата Армении по шахматам 2024 года.
Как передает Арменпресс, Роберт Ованнисян в последнем туре чемпионата Дома шахмат им. Тиграна Петросяна победил Артура Давтяна и стал двукратным чемпионом Армении, набрав 6 очков из 9 возможных. Мануэл Петросян на втором месте.
Роберт Ованнисян был чемпионом Армении еще в 2011 году.
Ранее стала известна чемпионка в женском первенстве. Сусанна Габоян признана трехкратной чемпионкой Армении
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