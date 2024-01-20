Новым чемпионом мужского чемпионата по шахматам стал Роберт Ованнисян

Роберт Ованнисян — чемпион мужского чемпионата Армении по шахматам 2024 года.

Как передает Арменпресс, Роберт Ованнисян в последнем туре чемпионата Дома шахмат им. Тиграна Петросяна победил Артура Давтяна и стал двукратным чемпионом Армении, набрав 6 очков из 9 возможных. Мануэл Петросян на втором месте.

Роберт Ованнисян был чемпионом Армении еще в 2011 году.

Ранее стала известна чемпионка в женском первенстве. Сусанна Габоян признана трехкратной чемпионкой Армении