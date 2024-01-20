Внедрение комплексного медицинского страхования неизбежно приведет к развитию системы здравоохранения: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в Джермуке состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены работы и дальнейшие шаги по внедрению комплексного медицинского страхования.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания премьер-министр отметил: “Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект комплексного медицинского страхования. Наша цель — принять решения по результатам сегодняшнего обсуждения и в соответствии с установленным графиком начать работы по внедрению системы”.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что с учетом мероприятий, утвержденных в рамках одобренной правительством концепции по внедрению комплексного медицинского страхования, внедрение комплексного медицинского страхования планируется осуществить поэтапно. По словам министра, это предполагает постепенный переход на новую, более совершенную модель финансирования здравоохранения, которая позволит сбалансировать финансовые возможности государственного бюджета и плательщиков страховых взносов с расходами населения на здравоохранение, существенно повысив финансовую защищенность застрахованных граждан при получении медицинских услуг и сократив количество людей, которые теряют большую часть своих средств или сбережений из-за расходов на здравоохранение. Ожидается, что внедрение системы страхования позволит также решить вопросы возмещения расходов, исходя из реальной стоимости медицинских услуг; лекарственного обеспечения хронических больных; обеспечения стандартов качества медицинских услуг.

Фазу внедрения системы планируется начать после принятия закона и пакетов подзаконных актов. Страхование полностью субсидируемых государством групп населения будет осуществляться вновь созданным фондом.

В ходе совещания были затронуты список бенефициаров, включенных в систему на первом и последующих этапах, а также вопросы относительно оценок и управления возможными рисками внедрения системы и макроэкономические последствия. В рамках обмена идеями был представлен ряд предложений и наблюдений.

Премьер-министр Пашинян выразил уверенность, что внедрение системы будет способствовать не только раннему выявлению проблем со здоровьем населения и оказанию своевременной необходимой медицинской помощи, но и даст новый импульс привлечению новых инвестиций в сферу здравоохранения с учетом возможного увеличения потоков медицинских услуг в медицинские центры после внедрения системы и других факторов. По словам премьер-министра, с введением системы медицинского страхования откроется крупная отрасль экономики.

“По-моему, данная реформа неизбежно приведет к развитию и повышению конкурентоспособности нашей системы здравоохранения, и наблюдаемые тенденции притока оздоровительного туризма сохранятся. Мы должны дополнительно развивать оздоровительный туризм, потому что, на мой взгляд, это может принести пользу как минимум по фискальной части, здесь мы сможем получить дополнительные доходы для бюджета”, - сказал Никол Пашинян. Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения непрерывности реформ в сфере здравоохранения, последовательного улучшения предоставляемых услуг, а также устранения оборота наличных средств в системе.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам с учетом представленных предложений и идей в короткие сроки доработать проект. Обсуждения проекта будут продолжены.