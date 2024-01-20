Встреча посла РА и официального представителя Венгрии

19 января посол Республики Армения в Венгрии Ашот Смбатян встретился с советником по внешним связям президента Венгрии Кристофом Альтусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство РА в Венгрии.

Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях углубления двусторонних отношений и сотрудничества между Арменией и Венгрией.