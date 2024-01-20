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Евросоюз разработал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Евросоюз разработал план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передает Арменпресс  со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект документа, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.

"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру", - говорится во введении к проекту документа.

В плане из 10 пунктов изложен несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Как ожидается, конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел 22 января в Брюсселе. В ходе этой встречи главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.

 


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