Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустит матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января.

Об этом Арменпресс сообщает со ссылкой на Lenta.ru.

Во время рабочей поездки на белорусско-китайское предприятие «Белджи» глава государства признался, что получил травму во время колки дров.

По словам Лукашенко, во время рубки ему на ступню упала 80-килограммовая колодка.

«Ходил-ходил — вроде ничего, а потомболь усилилась», — рассказал Лукашенко.