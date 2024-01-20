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Лукашенко получил травму во время колки дров

Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустит матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января.

Об  этом Арменпресс сообщает со ссылкой на Lenta.ru.

Во время рабочей поездки на белорусско-китайское предприятие «Белджи» глава государства признался, что получил травму во время колки дров.

По словам Лукашенко, во время рубки ему на ступню упала 80-килограммовая колодка.

«Ходил-ходил — вроде ничего, а потомболь усилилась», — рассказал Лукашенко.


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