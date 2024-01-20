Время в Ереване: 11:07,   20 Январь 2024

Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро

Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро

Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города. Жертв нет.

 Как передает Арменпресс  со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают турецкие СМИ. 

"Трагедии удалось избежать в последний момент, так как поезд остановился из-за отключения электричества ", - сообщает газета Sözcü.

Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]