Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро
15:40, 20 Январь 2024
Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города. Жертв нет.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают турецкие СМИ.
"Трагедии удалось избежать в последний момент, так как поезд остановился из-за отключения электричества ", - сообщает газета Sözcü.
Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.
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