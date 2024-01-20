Буровая установка повредила один из тоннелей стамбульского метро

Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро в Стамбуле, ведущей в новый международный аэропорт к северу от города. Жертв нет.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Трагедии удалось избежать в последний момент, так как поезд остановился из-за отключения электричества ", - сообщает газета Sözcü.

Линия M11 была введена в эксплуатацию в январе 2023 года, скорость поездов на ней достигает 120 километров в час.