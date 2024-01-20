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Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские системы ПВО поразили больницу в секторе Газа

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские системы ПВО поразили больницу в секторе Газа

Палестинский Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле дронами больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.  

По данным гуманитарной организации, беженцы получили ранения из-за  интенсивного обстрела израильскими беспилотниками в направлении на людей в больнице Аль-Амаль, а также на базу спасательного агентства. Военные заявили, что проверяют сообщение.

Неподалеку в том же городе израильские танки приближаются к крупнейшей действующей больнице Газы «Насер», где люди сообщают, что слышали стрельбу.

На этой неделе Израиль начал новое наступление на Хан-Юнис с целью захватить город.


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