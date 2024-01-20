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В результате авиаудара Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники

В результате авиаудара Израиля по Дамаску погибли иранские военные советники

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по одному из общежитий иранских военных советников на западе Дамаска, которое находится поблизости от посольства Ирана в Сирии.

Как передает Арменпресс  со ссылкой на ТАСС, телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате атаки погибли трое иранских офицеров.

Они занимали командные посты в силах специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Один из них возглавлял разведывательную службу КСИР в Сирии.

В атаке участвовали три самолета. Четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен.


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