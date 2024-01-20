В Армении температура воздуха понизится

Температура воздуха днем ​​22, 23 января постепенно снизится на 7-9 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике — на 14-16 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.

Погода без осадков ожидается на территории республики днем ​​20 января, в ночь на 21 и 25 января. Днем 21 января, днем ​​24-го января — в отдельных регионах, 22-23-го, ночью 24-го — в большинстве регионов, ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — снег и туман. Ветер юго-западный, 2-5 м/с, 20-23 января местами ожидается усиление ветра до скорости 14-18 м/с.

В Ереване днем ​​20 и 24 января, ночью 21 и 25 января ожидается погода без осадков. Осадки и туман ожидаются поздним вечером 21, 22-23 января и ночью 24 января.