Заявления из Баку, могут создать впечатление сознательного заведения мирного процесса в тупик. Пашинян

Заявления, звучащие от официального Баку, могут создать впечатление, что Азербайджан хочет намеренно завести мирный процесс в тупик, но даже в этом случае Армения не желает менять свою стратегию.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии "Гражданский договор", представляя подробности работы над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном.

"Заявления официального Баку могут даже создать впечатление, что Азербайджан намеренно хочет завести мирный процесс в тупик, преследуя какие-то дальнейшие цели. Но даже при такой интерпретации, я думаю, нам не следует менять нашу стратегию. Нашей стратегией было и должно оставаться укрепление и подтверждение суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Армения на основе Алма-Атинской декларации, поскольку таково понимание всего международного сообщества", - сказал премьер-министр.

По мнению Пашиняна, даже если окажется, что Азербайджан руководствуется упомянутым им наихудшим сценарием, это не должно изменить стратегию армянской стороны. Стратегия Армении должна основываться на легитимности.