Граница 1991 года должна быть восстановлена документально. Пашинян — о процессе делимитации

Процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном не должен создавать границ, а должна быть восстановлена граница, которая существовала в 1991 году или между республиками Советского Союза — и восстановлена в документальном виде как административная граница.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии "Гражданский договор", представляя подробности работы над мирным соглашением.

"Есть ли представление о том, что такое территориальная целостность РА? Ответ на этот вопрос существует. 6 октября 2022 года в Праге была достигнута договоренность о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга по алмаатинской декларации 1991 года. А Алматинская декларация говорит о том, что Советский Союз прекращает свое существование, а те республики Союза, подписавшие Алматинскую декларацию, фиксируют, что их административные границы становятся государственными границами. И мы говорим, что принимаем этот принцип.

И фактически в Праге было принято четырехстороннее заявление, которое принял и Азербайджан. Мы говорим, и это очевидно, что процесс делимитации не должен создавать границы, а та граница, которая существовала между республиками СССР в 1991 году - в качестве административной границы, должна быть воспроизведена на местах в документальной форме", - сказал премьер-министр.

Пашинян подчеркнул, что именно эта формула может сделать мир возможным.

По словам премьер-министра, существующий двусторонний рабочий процесс между Арменией и Азербайджаном должен принести конкретные результаты. А результат таков: Армения и Азербайджан не только заявляют, что безоговорочно признают территориальную целостность друг друга, но и что эта реальность зафиксирована в мирном договоре — де-юре.

«И у Армении, и у Азербайджана есть международно признанные территории. Международно признанной территорией Республики Армения является территория Армянской Советской Социалистической Республики. И когда мы становимся на позицию защиты суверенитета и территориальной целостности этой международно признанной территории, мы становимся на легитимную точку опоры, которая при профессиональной деятельности должна обеспечить, стать дополнительным фактором нашей безопасности», - подчеркнул Пашинян.